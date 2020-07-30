Анастасия Лях .30 июля, 2020 12

Фанаты фэнтезийного цикла «Песнь льда и пламени», по которому был снят сериал «Игра престолов», грозят запереть писателя Джорджа Р. Р. Мартина на необитаемом острове, чтобы тот наконец дописал «Ветры зимы».

Дело в том, что Мартин, неоднократно откладывающий публикацию заключительной книги цикла из-за элементарной лени садиться за письменный стол и работать, слезно пообещал поклонникам закончить «Ветры зимы» к июлю 2020 года. В противном случае, как заявил писатель, фанаты смогут «запереть его на острове в хижине с видом на озеро серной кислоты».

И вот июль наступил, более того уже почти закончился, а «Ветры зимы» так и лежат недописанные. Так что фаны припомнили в Твиттере Мартину его слова про остров и хижину.

В настоящее время публикация «Ветров зимы» отложена до 2021 года.