Анастасия Лях .13 мая, 2021 7

Исполнительница роли Чудо-женщины оказалась в центре скандала из-за опубликованного твита об израильско-палестинском конфликте.

В ответ на недавние кровопролитные стычки арабских протестующих с израильской полицией Гадот написала в Твиттере, что «сердце ее разбито из-за войны, в которой погрязла ее страна, что она сочувствует жертвам и их семьям, что обе нации заслуживают жить в мире, свободе и безопасности и что она надеется и молится, чтобы вражда наконец закончилась и наступили лучшие дни».

Несмотря на то, что слова актрисы были исключительно о мире, поддержке и сочувствии, твит вызвал волну хейта. Звезду обвинили в поддержке геноцида, припомнили, что она служила в израильской армии и даже назвали убийцей…