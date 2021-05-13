Исполнительница роли
В ответ на недавние кровопролитные стычки арабских протестующих с израильской полицией Гадот написала в Твиттере, что «сердце ее разбито
Несмотря на то, что слова актрисы были исключительно о мире, поддержке и сочувствии, твит вызвал волну хейта. Звезду обвинили в поддержке геноцида, припомнили, что она служила в израильской армии и даже назвали убийцей…
И хотя были и положительные комментарии, Гадот в итоге закрыла возможность комментировать пост. А дисишные фанаты бегом поспешили выдвинуть требование уволить актрису из