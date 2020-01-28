Анастасия Лях .28 января, 2020 8

В Сети появилась петиция, адресованная руководству Disney, с требованием заменить актрису Бри Ларсон, которая играет марвеловскую супергероиню Капитана Марвел.

Напомним, Ларсон исполнила эту роль в сольнике под названием «Капитан Марвел», который вышел на экраны в 2019 году и заработал в прокате больше миллиарда долларов, а также в сборной солянке «Мстители: Финал», которая также вышла в 2019-м и стала кассовым рекордсменом.

Авторы петиции настаивают на том, что Ларсон должна быть заменена темнокожей актрисой с гомосексуальной ориентацией, то есть чтобы вместо персонажа Кэрол Дэнверс появился персонаж Моники Рамбо.

Также создатели прошения призывают «не потакать прихотям гетеросексуальных белых мужчин, управляющих компанией Disney».

Петицию уже подписали 27 тысяч человек, но диснеевское руководство пока никак не отреагировало.

Отметим, что недавно было официально объявлено о запуске в производство «Капитана Марвел 2». Также сообщалось, что режиссеры оригинала Анна Боден и Райан Флек не вернутся к своим обязанностям, то есть у сиквела будет другой постановщик.