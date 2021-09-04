Анастасия Лях .4 сентября, 2021 6

На фото: Фанаты на пути к Везувию

Итальянские фанаты фэнтезийной трилогии про кольцо всевластия отправились в путешествие к вулкану Везувий, чтобы там, в огненной лаве, уничтожить артефакт.

В числе путешественников — банкир, студент, специалист по продвижению в социальных сетях, кондитер… Они одеты в костюмы Фродо, Леголаса, Гендальфа, Арагорна… В ходе своего странствия поклонники Средиземья хотят собрать благотворительные средства на строительство деревни хоббитов в Италии.

На сегодняшний день такая деревня существует только в Новой Зеландии, где, собственно, Питер Джексон и снимал свои трилогии «Властелин колец» и «Хоббит».