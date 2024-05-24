sonyazhytkova .24 мая, 2024 5

Торрес повертається з новими божевільними пригодами та ексклюзивним трейлером догоочікуваного серіалу "Fantasmas", який стартує на HBO у п'ятницю, 7 червня, о 23:00 за східним та тихоокеанським часом.

Серіал "Fantasmas" - це логічне продовження творчості Торреса після успіху "Los Espookys". У центрі сюжету — персонаж Хуліо (якого грає сам Торрес), вирушає на пошуки дорогоцінної сережки з перлиною. Під час своєї подорожі він розмірковує над дивними персонажами, яких зустрічає, через інтроспективні, часто моторошні та завжди комедійні сценки, що відбуваються в казковій альтернативній версії Нью-Йорка. Шоу поєднує історії людей, які шукають сенс, мету та зв'язок у світі, що стає дедалі більш ізольованим.

Крім того, що Торрес є творцем, режисером, виконавчим продюсером та головним актором серії, до нього приєдналися Мартін Гутьєррес у ролі Ванесії, Томас Матос у ролі Честера та Джо Румріл, який озвучує Бібі. Глядачі також можуть очікувати на численних зіркових гостей, серед яких Стів Бушемі, Пол Дано, Джулія Фокс, Алекса Демі, Емма Стоун, Ейді Браянт, Боуен Янґ, Кім Петрас та Зіве.

"Fantasmas" також продюсується Еммою Стоун і Дейвом МакКері для Fruit Tree, Алексом Бахом і Даніелем Павеллом для Irony Point та Олівєю Герке для 3 Arts; співвиконавчим продюсером є Алі Хертінг.

Джерело: Deadline