Таня Гончаренко .16 февраля, 2022 5

Американский научно-фантастический боевик Стивена Кейпла "Трансформеры: Восхождение Звероботов" даст старт новой трилогии, - сообщается на официальной странице в Twitter студии Paramount.

Также, объявлено, что первый фильм выйдет в 2023 году и он будет сосредоточен вокруг Оптимуса Прайма, а события развернутся в 1994 году.

По предварительной информации Оптимуса Прайма озвучит Рон Перлман. В фильме также снимаются Доминик Фишбэк, Энтони Рамос и Лорен Велес.

Когда зрители смогут оценить две следующие части новой трилогии, пока не уточняется.