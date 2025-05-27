sonyazhytkova .27 мая, 2025 0

Marvel Studios та NBA об’єдналися, щоб подарувати фанатам несподіваний тизер "Фантастичної Четвірки: Перші Кроки". Відео, хоч і не пов’язане напряму з сюжетом майбутнього фільму, показує головних героїв у кумедній сцені, яка заряджає перед прем’єрою нового супергеройського блокбастера.

Тизер занурює нас у штаб-квартиру "Фантастичної Четвірки" — легендарну Baxter Building з її унікальним вигином і ракетним майданчиком, що вже стала візитівкою нового фільму. У кількох кадрах показані Джонні Шторм (Джозеф Квін), Сью Шторм (Ванесса Кірбі) та Рід Річардс (Педро Паскаль), які в ліфті чекають на верхній поверх, щоб разом переглянути баскетбольний матч. Джонні не може стримати нетерплячість, Рід нав’язує спортивні статистики, а Сьюзан — голос розсудливості, що підтримує баланс у цій супергеройській команді. Усього 30 секунд — і ролик передає гумор і легкість, які обіцяють стати родзинкою фільму.

Для Marvel Studios це важливий крок — адже минуло вже 10 років від останньої великої екранізації "Фантастичної Четвірки". Новий фільм має не лише зберегти славу класичних історій, а й додати свіжості всесвіту MCU, що продовжує розростатися. Попри серйозну конкуренцію у літньому кінопрокаті, фанати чекають на нові пригоди першої сім’ї Marvel і пов’язують їх з наступними масштабними подіями у франшизі.

Очікуємо на ще більше яскравих тизерів і незвичайних маркетингових ходів від Marvel у найближчі місяці. А поки — готуємося до зустрічі з новою "Фантастичною Четвіркою", яка ось-ось вступить у перші кроки своєї легендарної історії.

Джерело: Мovieweb