sonyazhytkova .5 февраля, 2025 5

Marvel нарешті представила трейлер до фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки", який стане стартом шостої фази кіновсесвіту MCU. Картина повертає на великий екран легендарну супергеройську команду, а разом із нею – нові загрози космічного масштабу.

Відео знайомить глядачів із головними героями – Педро Паскаль у ролі Ріда Річардса, Ванесса Кірбі в образі Сью Шторм, Джозеф Квін як Джонні Шторм і Ебон Мосс-Бакрак у ролі Бена Гріма. Події розгортаються в альтернативних 60-х із ретрофутуристичним антуражем. У відео команда з’являється в штаб-квартирі – будівлі Бакстера, де Грім та робот H.E.R.B.I.E. готують вечерю.

Трейлер натякає на походження їхніх надздібностей, показуючи підготовку до першої місії, яка змінила їхнє життя. У небі з’являються загадкові спалахи, а гігантська тінь Галактикуса нависає над містом, передчуваючи глобальну загрозу. Також у кадрі вперше з’являється персонаж Джона Малковича, а Срібного Серфера, якого зіграла Джулія Гарнер, поки тримають у секреті. У фільмі також беруть участь Пол Волтер Гаузер, Наташа Ліонн і Сара Найлс, але їхні ролі поки не розкриті.

За офіційним синопсисом Marvel, у "Фантастичній четвірці: Перші кроки" команда зіткнеться з найнебезпечнішим викликом у своєму житті: балансуючи між родинними зв’язками та обов’язком захищати людство, вони змушені протистояти голодному божеству з космосу – Галактикусу та його загадковому віснику, Срібному Серферу. Але коли все здається безнадійним, ситуація стає ще особистішою.

Довгоочікувана прем’єра "Фантастичної четвірки" у кінотеатрах відбудеться 25 липня.

Джерело: Gamesradar