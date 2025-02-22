sonyazhytkova .22 февраля, 2025 10

Ще один проєкт стрімінгового сервісу вразив глядачів і став найуспішнішою кінопрем’єрою Apple TV. Науково-фантастичний трилер "Ущелина" ("The Gorge"), знятий Скоттом Дерріксоном ("Чорний телефон"), перевершив попередній рекорд, який належав "Вовкам" ("Wolfs") із Джорджем Клуні.

Фільм стартував із найвищими показниками переглядів серед усіх релізів сервісу, значною мірою завдяки зростанню кількості підписників.

Головні ролі виконали Майлз Теллер ("Топ Ґан: Меверік") та Аня Тейлор-Джой ("Фуріоса"). Їхні персонажі – наглядачі, яким доручено стежити за загадковою ущелиною, що розділяє їх. Згодом між ними виникають почуття, але водночас вони намагаються розгадати таємницю прірви, що приховує щось невідоме. У стрічці також з’являється Сігурні Вівер, відома за ролями у "Аватарі" та "Чужому".

Після прем’єри Майлз Теллер поділився враженнями у соцмережах, а Скотт Дерріксон відзначив, що випуск на стрімінгу дав йому більше свободи для експериментів. Він підкреслив, що платформи на кшталт Apple TV Plus дозволяють створювати нестандартні історії без тиску бокс-офісу, де долю фільму вирішують касові збори перших вихідних.

Джерело: Gamesradar