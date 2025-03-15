sonyazhytkova .15 марта, 2025 4

Джеймі Лі Кертіс і Ліндсі Лохан знову міняються тілами! Сиквел культової комедії "Шалена п’ятниця" отримав перший трейлер, обіцяючи ще більше комічного хаосу.

Фільм "Шалена п’ятниця 2" ("Freakier Friday") повертає глядачів до історії Тесс і Анни Коулман – матері й доньки, які 22 роки тому випадково опинилися в тілах одна одної через магічне прокляття. Здавалося б, той випадок залишився в минулому, але тепер усе стало ще гірше – цього разу в неймовірний обмін потрапляє вся сім’я!

Анна вже доросла, у неї є власні діти, а кількість учасників незапланованого "переселення душ" зростає, що породжує ще більше курйозних ситуацій. До ролі Джейка, коханого Анни, повертається Чед Майкл Мюррей. Режисерське крісло цього разу зайняла Ніша Ґанатра, а сценарій написав Джордан Вайс, змінивши команду оригінального фільму 2003 року.

Disney довго виношував ідею продовження. Ще у 2016 році розглядали варіант нової екранізації книги Мері Роджерс для Disney Plus, але зрештою проєкт переріс у повноцінний кінотеатральний реліз. Джеймі Лі Кертіс була головним рушієм цього повернення, і тепер її наполегливість дала результат.

"Шалена п’ятниця" має довгу історію адаптацій – від оригінального фільму 1976 року до версій 1995-го, 2003-го та телевізійної стрічки 2018-го. Новий сиквел стане лише другим прямим продовженням після маловідомого "Літнього обміну" 1984 року. Чи зможе він змінити історію? Дізнаємося вже 8 серпня 2025-го, коли фільм вийде в прокат.

Джрело: Gamesradar