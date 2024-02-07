sonyazhytkova .7 февраля, 2024 13

Вонн розповів про свої плани, щодо злиття нового проєкту "Argylle" з його попередньою шпигунською франшизою.

Говорячи з Uproxx, режисер позитивно відреагував на ідею зустрічі двох шпигунських бригад, навіть натякаючи, як Еггсі та Гаррі Харт можуть зіткнутися з таємничим агентом Аргайл:

"Добра новина в тому, що Марк Міллар володіє правами як на "Kingsman", так і на "Argylle". Ми можемо зробити все, що захочемо. І все, що я скажу, - коли ти супершпигун, який вдягається тільки в костюми Nero, є тільки один магазин кравця, до якого він піде, щоб їх замовити".

Враховуючи схожість в дії та гуморі між "Argylle" та серією "Kingsman", а також наявність пасхалки в "Argylle", яка натякає на існування іншої шпигунської групи, не дивно, що для шанувальників залишається загадкою, чи коли-небудь відбудеться зіткнення цих двох світів.



На жаль, навіть з планами Вонна на подальші пригоди "Argylle" і більше "Kingsman", можливість перетину подій може бути обмежена через комерційні результати та критичну реакцію на "Argylle".

Джерело: Мovieweb