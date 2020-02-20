Анастасия Лях .20 февраля, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Залечь на дно в Брюгге"

Колин Фаррелл и Брендан Глисон сыграют в новом проекте ирландского постановщика Мартина МакДоны, который раньше снял их в черной криминальной трагикомедии «Залечь на дно в Брюгге», сообщает Deadline.

Проект получил название «Банши Инишира». Инишир — это один из ирландских островов, расположенный в заливе Голуэй. Он совсем крошечный, его площадь составляет менее шести квадратных километров. А проживают на нем чуть более двух сотен человек.

Фаррелл и Глисон сыграют закадычных друзей, которые живут на острове, но однажды сильно ссорятся, и многолетней дружбе приходит конец. Разрыв их товарищества влечет за собой цепочку неожиданных последствий.

Съемки фильма запланированы на это лето. Даты релиза пока нет.