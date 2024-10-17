sonyazhytkova .17 октября, 2024 3

Цього Різдва на BBC One та iPlayer відбудеться прем'єра нового фільму про Уоллеса та Громіта, і свіжий трейлер відкриває інтригуючі деталі руйнівних вчинків злодія на вулиці Уест Уоллабі та за її межами.

У новому мультфільмі "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" події розгортаються навколо незвичайних пригод Воллеса та його вірного собаки Громіта. Все починається, коли їхнє спокійне життя на вулиці Уест Уоллабі раптом порушується появою злодія Фізера МакГроу, який, здавалося б, знову влаштував хаос у їхньому світі.

Головні герої стикаються з серією загадкових викрадень птахів у своєму районі, що спонукає їх до розслідування. Воллес, як завжди, придумує "розумного" гнома, який здобуває несподівану автономію та стає центром дивних подій. Громіт, завдяки своїй спостережливості, виявляє, що за цими подіями стоїть не лише Фізер МакГроу, а й велика змова, яка загрожує спокою всього міста.

У процесі розслідування герої потрапляють у небезпечні ситуації, намагаючись розкрити таємниці Фізера і його справжні наміри. Їх чекають непередбачувані повороти сюжету, які триматимуть глядачів у напруженні до останнього моменту.

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" обіцяє бути захоплюючою історією про дружбу, винахідливість та протистояння злом, що змусить усіх з нетерпінням чекати на розгадку головної інтриги. Прем'єра відбудется вже 3 січня 2025 року.

Джерело: Gamesradar