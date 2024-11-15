sonyazhytkova .15 ноября, 2024 7

Netflix представив трейлер "Back In Action", де Діаз і Джеймі Фокс знову зійшлися в тандемі, цього разу — в ролі ексагентів ЦРУ. Їхній спокійний сімейний побут перетворюється на вибуховий калейдоскоп шпигунських пригод, коли минуле несподівано стукає у двері.

Герої Камерон Діаз і Джеймі Фокса, Емілі та Метт, давно залишили небезпечну службу в ЦРУ, аби насолоджуватися спокійним сімейним життям. Але ідилія тривала недовго: коли їхнє прикриття розкривають, пара змушена повернутися до світу шпигунства.

Судячи з трейлера, героїня Діаз сприймає це як шанс повернутися до яскравого життя. "Вперше за довгий час я знову відчула себе справжньою", — ділиться вона. "Наче й не було перерви, люба", — додає Метт у виконанні Фокса.

Режисером проєкту став Сет Гордон, знайомий глядачам за комедією "Нестерпні боси". Сценарій він створив спільно з Бренданом О’Браєном ("Сусіди"). У фільмі також знялися Кайл Чендлер, Ендрю Скотт, Джеймі Деметріу, МакКенна Робертс, Райлан Джексон і Гленн Клоуз.

Прем'єра на Netflix запланована на 17 січня — фільм обіцяє стати вибуховою сумішшю гумору, екшену та інтриг.

Джерело: Deadline