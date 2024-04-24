sonyazhytkova .24 апреля, 2024 7

Акторка дебютувала у X-Men в 2000 році, а потім продовжила грати мутантку в "X2" (2003) та "X-Men: Останній бій" (2006). Крім того, вона зробила камео у "Росомаха" (2013) та "X-Men: Дні майбутнього минулого" (2014).

"Не впевнена. Я маю на увазі, що я не очікувала, що повернусь після смерті Жан Грей", - розповіла Янссен ComicBook у своєму інтерв'ю. "Я повернулася як Фенікс [Останній бій], і я повернулася у флешбеках в 'Росомахі', і потім у 'Днях майбутнього минулого'".

Акторка зауважила, що повторне втілення ролі після початкових фільмів "були усі сюрпризи, які я не очікувала" і не виключає можливості з'явитися у цьогорічній стрічці "Дедпул та Росомаха", додавши: "Я сумніваюся, але ніколи не знаєш".

Софі Тернер зіграла молодшу версію Жан Грей у фільмах "X-Men: Апокаліпсис" 2016 року та "X-Men: Темний Фенікс" 2019 року.

Янссен грає у стрічці "Хлопець вбиває світ" від Моріца Мора у його режисерському дебюті. У фільмі також зіграли Білл Скарсгард, Х. Джон Бенджамін, Джессіка Рот, Мішель Докері, Бретт Гельман, Ісайя Мустафа, Ендрю Коджі, Шарльто Коплі, Яян Рухіан та Квінн Копеланд.

"Хлопець вбиває світ" дебютував у минулому вересні на TIFF і виходить у кінопрокат 26 квітня.

Джерело: Deadline