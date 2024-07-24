sonyazhytkova .24 июля, 2024 0

На сьогоднішній день анімаційна стрічка Disney/Pixar досягла $1,462.8 мільярда, перевершивши попереднього рекордсмена, "Холодне сердце 2" від Disney Animation Studios, з $1,454 мільярда.

Disney має сім фільмів з десятки найкасовіших анімаційних стрічок усіх часів, з яких п’ять належать Pixar.



Келсі Манн, режисер "Думками навиворіт 2", сприяв тому, що фільм піднявся на 13 місце у світовому рейтингу, випередивши "Барбі" ($1,446 млрд) і залишившись позаду лише "Топ Ган: Маверік".

"Думками навиворіт 2" досяг вражаючих результатів, дебютувавши на міжнародних ринках 12 червня і на американських з 14 червня. Перший уікенд приніс рекордні $295 мільйонів, встановивши новий стандарт для анімаційних стрічок. Фільм швидко перетнув позначку $1 мільярда, досягнувши цього за рекордні 19 днів і ставши найбільшим касовим успіхом 2024 року, без жодного конкурента, що перевищив цей рубіж.

Джерело: Deadline