Анастасия Лях .28 апреля, 2020 15

Карловарский кинофестиваль 2020 официально отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на организаторов форума.

Мероприятие не перенесено на попозже, в текущем году смотр вообще не состоится. МКФ в знаменитом чешском курорте должен был пройти с 3 по 11 июля 2020 года. А теперь его новые сроки проведения — 2—10 июля 2021.

Отметим, что кинотеатры Чехии частично возобновят работу с 8 июня, когда карантинный режим в стране будет ослаблен. Однако демонстрировать фильмы смогут лишь маленькие залы, насчитывающие не более пятидесяти посадочных мест.

Также напомним, что на сегодняшний день во Франции отменено проведение Каннского МКФ. А вот Венецианский смотр в Италии должен пройти по графику, в сентябре. Что касается Украины, на данный момент перенесен киевский кинофестиваль «Молодость» (новые даты проведения пока неизвестны), а проведение Одесского МКФ в середине июля пока что остается в силе.