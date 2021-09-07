Таня Гончаренко .7 сентября, 2021 9

Сценаристка фильма о Джеймсе Бонде и актриса известная по сериалу "Дрянь" покинула актёрский состав сериала "Мистер и миссис Смит" от Amazon в связи с творческими разногласиями с партнером по съемочной площадке. - сообщает Deadline.

Сериал «Мистер и миссис Смит» — ребут одноименного фильма 2005 года в котором главные роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли. Напомним, сюжет рассказывает о наскучивших друг другу супругах, которые с удивлением узнают, что оба являются наемными убийцами.

Главные роли в предстоящей перезагрузке должны были сыграть Фиби Уоллер-Бридж и Дональд Гловер. Премьера сериала запланирована на 2022 год. Но теперь, компании необходимо в кратчайшие сроки найти актрису на главную роль.

Напомним, Уоллер-Бридж получила "Золотой глобус" за роль в созданном ею же сериале "Флибэг", а также она является автором произведения, которое стало основой сценария фильма бондианы "Не время умирать".