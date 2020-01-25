Анастасия Лях .25 января, 2020 3

Студия Columbia Pictures запускает в разработку ремейк фильма ужасов «Анаконда», вышедшего на экраны в 1997 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, оригинал рассказывал о группе документалистов, которые отправляются в экспедицию в амазонские джунгли и сталкиваются там с гигантской змеей, которая глотает несчастных целиком одного за другим.

В фильме снялись такие звезды, как Дженнифер Лопес, Джон Войт, Оуэн Уилсон, Эрик Штольц, Айс Кьюб, Дэнни Трехо. Но это не помогло. Картина была разгромлена критиками в пух и прах. Впрочем, собрала отличную кассу, полюбилась зрителям и впоследствии получила несколько сиквелов.

Над сценарием ремейка в настоящее время работает Эван Догерти, на счету которого «Белоснежка и охотник» и адаптация книжной серии «Дивергент».