Таня Гончаренко .3 июня, 2021 4

Сегодня, Данила Козловский на своей странице в Instagram опубликовал новость о том, что права на его режиссерскую работу - фильм "Чернобыль" выкупил стриминговый сервис "Netflix".

Актер заявил, что об этой новости вся команда знала ещё зимой, но только сегодня заокеанские партнеры разрешили сообщить о ней.

"Чернобыль" называют одним из самых продаваемых фильмов за всю историю российского кино. Выйдет картина в Японии, США, Южной Кореи, странах Европы, Балтии, Китае, Латинской Америке, Бразилии и во многих других.

По словам Козловского, такие феноменальные международные продажи, позволили ленте окупиться ещё до выхода в российский прокат, что случается крайне редко.

В завершении, Данила поблагодарил всю команду и призвал зрителя смотреть "Чернобыль".