Таня Гончаренко .29 сентября, 2021 3

На фото: Гай Ричи и Джейсон Стэйтем

Гай Ричи во всю работает над шпионким триллером, главную роль в котором доверил своему любимчику Джейсону Стэйтему. Ранее, проект носил название "Пять глаз", но теперь, его переименовали и назначили дату премьеры.

На странице в Твиттере проекта опубликовали дату релиза - 21 января 2022 года. А из названия страницы ясно, что теперь, фильм называется "Операция “Фортуна”".

Почему проект получил другое название не говорят, но предыдущее название было вполне оправдано сюжетом.

Картина расскажет о двух мужчинах: агенте МИ-6, нанятого альянсом по разведке "Five Eyes", и эксперте ЦРУ, которые должны остановить продажу нового смертосного оружия.

Компанию на съемочной площадке Джейсону составили Обри Плазу, Хью Грант, Джош Хартнетт и другие.