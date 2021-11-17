Таня Гончаренко .17 ноября, 2021 6

На фото: Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в фильме "Не смотри вверх"

Netflix опубликовали первый официальный трейлер фильма Адама МакКея "Не смотри вверх".

Картина имеет звездный актерский состав: помимо Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, в фильме также снялись Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Марк Райлэнс, Роб Морган, Рон Перлман и Ариана Гранде.

Сюжет разворачивается вокруг двух ученых, которые уверены, что к Земле приближается астероид. Они намереваются предупредить правильство, что бы предотвратить столкновение, но ни ни президент, ни остальное общество совсем им не верит.

Премьера запланирована на 24 декабря на платфоме Netflix.