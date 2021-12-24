Таня Гончаренко .24 декабря, 2021 9

Согласно статистике агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes, фантастический фильм режиссера Адама Маккея "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс получил рейтинг "гнилой".

На помним, сюжет фильма рассказывает про двух астрономов в исполнении Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо которые обнаруживают, что метеорит, летящий в сторону Земли, уничтожит её через шесть месяцев. Из-за этого открытия им нужно отправиться в тур, целью которого являются встречи с представителями СМИ, которые нужны, чтобы предупредить человечество о грозящей опасности.

Критики буквально разнесли в пух и прах картину следующими комментариями:

"Фильм, в котором есть все, что нужно сказать о том, как правительство, средства массовой информации и корпорации игнорируют надвигающуюся катастрофу, связанную с изменением климата, но представлено все это в виде сатиры настолько неуклюжей, что этого достаточно, чтобы превратить защитника природы в сторонника добычи газа методом гидроразрыва", - отметил Альфонсо Дюралде из The Wrap.

"Вместо того, чтобы использовать более чем двухчасовой хронометраж фильма, чтобы дать возможность своим идеям развернуться, МакКэй поражает вас большинством из них в первые полчаса", - считает Стефани Захарек из журнала Time.

"Циничная, невыносимо самодовольная сатира, набитая до отказа звездами, которая якобы иллюстрирует невнимание политиков и СМИ к климатическому кризису, но на самом деле просто делает его крайне банальным. Доктор Стрейнджлав, это не так", - написал Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.