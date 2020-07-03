Анастасия Лях .3 июля, 2020 0

Польская эротическая мелодрама «365 дней», выпущенная потоковым сервисом Netflix и ставшая лидером по количеству просмотров, которую называют польской версией «Пятидесяти оттенков серого», оказалась в эпицентре скандала, пишет Deadline.

Певица Даффи официально обратилась к руководству потоковой службы с требованием убрать картину из каталога. По ее мнению, фильм «365 дней» романтизирует такие преступления, как киднеппинг, секс-торговля , сексуальная эксплуатация, сексуальное изнасилование.

Певица рассказала, что однажды сама была похищена, держалась в плену и подвергалась сексуальному насилию, так что на личном опыте пережила весь ужас того, что в фильме «365 дней» превращено в романтическую лав-стори .

Netflix пока что ситуацию не прокомментировал.