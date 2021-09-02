Таня Гончаренко .2 сентября, 2021 0

Фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" вчера открывал 78-й Венецианский международный кинофестиваль, после чего весь Дворец кино Sala Grande стоя аплодировал произведению девять минут - сообщает Deadline.

Главные роли в драме исполнили Пенелопа Крус и Милена Смит. Фильм, показывающий сложные отношения двух женщин, которые встречаются в больничной палате, где они собираются рожать, получил хвалебные отзывы и от прессы.

Для Альмодовара это не первый фурор в Венеции. В 1988 году он произвел его с фильмом "Женщины на грани нервного срыва". После чего, глава фестиваля Альберто Барбера признался, что прилагал все силы, чтобы режиссер вновь принял участие в кинофестивале.

В украинском прокате "Параллельные матери" появится в ноябре 2021 года.

Напомним, постер к фильму "Параллельные матери" вызвал бурю противоречивых чувств в сети.

Instagram удалил серию постов художника Хавьера Хаэна - автора постеров, с презентацией афиш, поскольку среди них было фото женского соска выделяющего грудное молоко, что нарушает правила соцсети в отношении демонстрации обнаженности.

"Это первое изображение, которое видишь в своей жизни, когда родился. Такая компания, как Instagram, сообщает мне, что моя работа опасна, что люди не должны её видеть, что она порнографична. Скольким еще людям они сказали, что их тело вредно, что оно опасно?" — выразил свое возмущение Хаэн, чем и добился извинений Instagram.

После этого Instagram восстановили изображения и опубликовали заявление, с извинениями перед автором: "Мы делаем исключения, разрешающие наготу в определенных обстоятельствах, в том числе при наличии четкого художественного контекста. По этой причине мы восстановили серию постов с постером фильма Альмодовара в Instagram и очень сожалеем о возникшей путанице".