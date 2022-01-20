Эпос о Наполеоне Бонапарте и императрице Жозефине, за производство которого отвечает Ридли Скотт получил другое название, - сообщает Deadline.Лента, в которой главную роль исполнит Хоакин Феникс, известный по фильму "Джокер" ранее носила название "Саквояж. Теперь же, проект получил более содержательное название "Наполеон".
В "Наполеоне" режиссер пообщал представить личный взгляд на происхождение Бонапарта и его стремительное желание стать императором.
Ожидается, что картина отобразит захватывающие и часто изменчивые отношения Наполеона с женой и настоящей любовью – Жозефиной.
Дата премьеры картины пока не называлась.