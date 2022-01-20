Таня Гончаренко .20 января, 2022 4

Эпос о Наполеоне Бонапарте и императрице Жозефине, за производство которого отвечает Ридли Скотт получил другое название, - сообщает Deadline.

Лента, в которой главную роль исполнит Хоакин Феникс, известный по фильму "Джокер" ранее носила название "Саквояж. Теперь же, проект получил более содержательное название "Наполеон".

В "Наполеоне" режиссер пообщал представить личный взгляд на происхождение Бонапарта и его стремительное желание стать императором.

Ожидается, что картина отобразит захватывающие и часто изменчивые отношения Наполеона с женой и настоящей любовью – Жозефиной.

Дата премьеры картины пока не называлась.