Анастасия Лях .31 января, 2020 2

На фото: Кадр из фильма "Я обвиняю"

Исторический байопик «Офицер и шпион» (в оригинале «Я обвиняю») получил наибольшее количество номинаций на премию «Сезар», которую называют «французским Оскаром».

Как сообщает The Hollywood Reporter, новая режиссерская работа Романа Полански претендует на двенадцать статуэток, включая главные категории «лучший фильм» и «лучшая режиссура».

Фильм рассказывает о знаменитом деле Дрейфуса. Это судебный процесс 1894 года над французским офицером Альфредом Дрейфусом, евреем по происхождению, который на волне антисемитских настроений стал жертвой сфабрикованного дела и был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии. Название «Я обвиняю» — отсылка к заголовку открытого письма, которое писатель Эмиль Золя адресовал президенту и в котором указал на сфабрикованность дела против Дрейфуса. Именно это письмо привлекло к процессу внимание всей европейской общественности.

В картине сыграли такие знаменитые французские актеры, как Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эммануэль Сенье, Матье Амальрик, Венсан Перес, Мельвиль Пупо.