Таня Гончаренко .25 января, 2022 4

Десятый фильм конкурсного показа обнародовали на сайте американского фестиваля независимого кино. Документальный фильм про Алексея Навального снят CNN Films и HBO Max. Сегодня, он будет представлен во время секретного показа на кинофестивале Sundance.

Режиссером фильма под лаконичным названием "Навальный" стал Даниэль Роэр. В ленте раскроют историю отравления Алексея, его лечении в Германии и возвращении в Россию.

Картина снималась в полном секрете. Она показывает смелого и противоречивого потенциального президента, готового пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине, - говорится о фильме на сайте киносмотра.

Показ фильма состоится 25 января в 18:00. Директор фестиваля Табита Джексон назвала ленту "важной работой" и сообщила, что находится в предвкушении.

Отметим, что на данный момент, Навальный находится в местах лишения свободы. Его арестовали в московском аэропорту в январе прошлого года, когда он вернулся после длительного лечения в Германии, и впоследствии суд решил заключить его почти на три года за нарушение требований предыдущего условного наказания по другому делу, которое Навальный называет политически мотивированным.