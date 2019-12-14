Анастасия Лях .14 декабря, 2019 12

На фото: Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Картина «Однажды в Голливуде», которая фигурирует во всех авторитетных рейтингах лучших фильмов 2019 года, не будет номинироваться на премию Гильдии американских сценаристов (WGA), сообщает Variety.

Дело в том, что при номинировании сценаристская гильдия руководствуется очень строгими (и дурацкими, честно говоря) правилами, согласно с которыми претендовать на награду могут лишь те киносценарии, которые написаны под юрисдикцией гильдии или в форме коллективного трудового договора в Канаде, Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии.

Сценарий Тарантино этому правилу не соответствует. Вдобавок кинематографист и вовсе не является членом WGA, так что его работы в данном награждении никогда, собственно, и не участвовали.

Впрочем, на возможность номинироваться на «Оскар» это никоим образом не влияет.