Таня Гончаренко .2 февраля, 2022 8

В сети появился трейлер фэнтези-драмы "Воланд" — новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Картина режиссера Михаила Локшина рассказывает уже классическую историю известного писателя, который на взлете своей карьеры теряет все из-за литературного скандала, встречает Маргариту, которая становится его музой, и с головой уходит в мир своего нового романа.

В ленте сыграли Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Игорь Верник, Аугуст Диль и другие.