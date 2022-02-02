В сети появился трейлер фэнтези-драмы "Воланд" — новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Картина режиссера Михаила Локшина рассказывает уже классическую историю известного писателя, который на взлете своей карьеры теряет все из-за литературного скандала, встречает Маргариту, которая становится его музой, и с головой уходит в мир своего нового романа.
В ленте сыграли Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Игорь Верник, Аугуст Диль и другие.
Релиз картины состоится 1 января 2023 года.