sonyazhytkova .17 октября, 2024 2

Спочатку стрічку планували випустити на початку цього року, але її вихід перенесли на червень 2025 року.

Режисер "Джона Уіка" Чад Стахельскі був залучений не лише для моніторингу змін в екшн-сценах. За даними джерел, він "перезняв більшу частину фільму". Також повідомляється, що "значна частина зйомок проходила в Празі".

Ці перезйомки вплинули на графік роботи Стахельскі, відсунувши на задній план його наступний проєкт — рімейк кінокартини "Горець". Цей фентезійний фільм має на меті переосмислити культову франшизу 80-х років і представить Генрі Кавілла в головній ролі. Затримки у виробництві змусили Кавілла взяти участь у проєкті "Вольтрон" від Amazon MGM Studios, адже робота над сценарієм "Горця" ще триває.

Звісно, Чаду Стахельскі довелося виправляти помилки попередників, адже цей фільм фактично є "Джон Уік 3.5". Події розгортаються перед "Джоном Уіком 4", тому франшиза не може дозволити собі провал у жодному з проєктів.

Джерело: Gamesradar