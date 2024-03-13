sonyazhytkova .13 марта, 2024 7

Протягом трьох днів з моменту релізу, стрічка зібрала неймовірних 35.3 мільйони переглядів, ставши лідером англомовних кінокартин з 4 по 10 березня.

Фільм, у якому також зіграли Робін Райт і Енджела Бассетт, підкорив Netflix рекордними показниками. "Damsel" став найпопулярнішим у 79 країнах за даними платформи, перегнавши "Код 8: Частина II", який очолював список минулого тижня. У Топ-10 також ввійшли "Космонавт", що тримав третє місце з 10.8 мільйонами переглядів, і "Моя провина" Тайлера Перрі, яка посіла п'яте місце з 5.1 мільйонами переглядів.

У телевізійному сегменті "Джентльмени" здобули перше місце з 12.2 мільйонами переглядів, випередивши "Аватар: Останній повітряний маг", який нещодавно отримав підтвердження на ще два сезони і зайняв друге місце з 9.1 мільйонами переглядів.

Хоч "Аватар" може ще потрапити в список найпопулярніших до закінчення вікна показу, але кількість переглядів швидко зменшується після дебюту. Це типово для серіалів, де всі епізоди випускаються одночасно, оскільки глядачі зазвичай дивляться все в перші кілька днів. Наразі він має приблизно 50 мільйонів переглядів, що означає, що йому треба трохи більше 30 мільйонів, щоб обійти перший сезон культового серілу "Відьмак".

Джерело: Deadline