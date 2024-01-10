sonyazhytkova .10 января, 2024 8

Після провалу на великому екрані фільм від DC, "Чорний Адам" із Дуейном Джонсоном набирає популярності на домашніх носіях – DVD, Blu-ray та в цифровому форматі.

У світі художніх образів фільму "Барбі" важко конкурувати з "Чорним Адамом". Проте, ця ситуація різко змінилася під час їх кінотеатрального релізу. Греті Гервіг вдалося зробити свій блокбастер найбільш прибутковим у всьому світі, з доходом у вражаючі $1,44 мільярда. Тим не менше, коли мова йшла про продажі DVD, особливо у Великій Британії, перевага належала "Чорному Адаму" у 2023 році.

За даними Британської асоціації екранних розваг, відомої як BASE (за Variety), провал супергеройського фільму режисера Жауме Колет-Серра знайшов нове життя у британських чартах DVD. "Чорний Адам" очолив список, продавши "80 000 одиниць". Для тих, хто не пам'ятає, перша екранізація пригод Шазама під назвою "Чорний Адам" здобула всього $393,5 мільйона у всьому світі протягом кінотеатрального показу, який стартував у жовтні 2022 року.

"Чорний Адам" вразив глядачів за кордоном, здійснивши збір у вражаючі $225,3 мільйона у порівнянні з $168,2 мільйонами в США (за даними Box Office Mojo). Щодо міжнародного кінотеатрального успіху, фільм виявився найуспішнішим у Великобританії, де заробив $24,3 мільйона, обігнавши найближчого конкурента - Мексику з результатом у $15,6 мільйона.

Джерело: Мovieweb