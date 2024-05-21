sonyazhytkova .21 мая, 2024 4

Стрічка нещодавно вийшла на екрани на Каннському кінофестивалі і здобула вражаючий 92% рейтинг критиків на основі 25 оглядів.

"Цей тривалий, палко оригінальний фільм зачаровує, навіть коли він розчаровує, виходячи за рамки звичайної логіки та пропонуючи абсурдну насмішку над сучасним суспільством. Він ніколи не нудний, і все ж, ексцентрична чуттєвість Лантімоса потребує особливого виду терпіння", - пише Variety. Тим часом, Collider вважає, що фільм є "більш нескованим варіантом" режисера, що є дуже позитивно.

"Ось він, новий Лантімос: загадковий, блискучий і, відверто кажучи, не так то просто сподобатися. Що цей лукаво незрозумілий режисер нам говорить? Ми можливо ніколи не дізнаємось", - це вердикт Deadline.

Але не всі погодилися з позитивними відгуками. Gamesradar зауважив, що сюжет цікавий і не здається чужорідним для фанатів серії "The Twilight Zone" або творів Франца Кафки, проте атмосфера фільму видається мізерною, а діалоги нерівномірними. Тому важко насолоджуватися стрічкою, між комічними моментами. Хоча деякі можуть бачити в цьому алегорію про владу, секс і контроль, фільм не вражає особливо глибоким змістом.

"Але "Види доброти", над яким Лантімос працював разом зі своїм постійним співавтором Ефтімісом Філіппу, є жорстким, важким та сопортивним, навіть коли він намагається вражати нас своїми моментами", - каже журнал TIME.

Фільм є антологією з трьох оповідей і в ролях знялися Емма Стоун, Джессі Племонс, Вілем Дефо, Маргарет Кволлі, Хонг Чау, Джо Елвін, Мамуду Аті та Хантер Шафер.

Джерело: Gamesradar