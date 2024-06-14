sonyazhytkova .14 июня, 2024 4

Ян Деманж, відомий за серіалом "Top Boy", вже другий режисер, який покинув роботу над довгоочікуваним ребутом.

Причини відходу Деманжа залишаються невідомими, але за інформацією Deadline, рішення було "дружнім". Видання також зазначає, що Махершала Алі, який протягом останніх п'яти років був приєднаний до фільму, все ще залишається в ролі головного героя – безжалісного мисливця на вампірів.

До Деманжа на пост режисера був запрошений Басам Тарік. Виробництво планувалося розпочати в Атланті та Новому Орлеані в липні 2022 року, а серед акторського складу були Мілан Рей, Делрой Ліндо та Аарон П'єр. Керівник Marvel Кевін Файгі заявляв, що прем'єра відбудеться у листопаді 2023 року. Але все зупинилося у вересні, коли Тарік залишив посаду режисера через конфлікти в розкладі та перейшов на роль виконавчого продюсера.

Водночас сценарист Beau de Mayo був залучений для доопрацювання сценарію, написаного Стейсі Осей-Куффур з "Вартових". До моменту, коли Деманж приєднався у листопаді 2022 року, над сценарієм працював Майкл Старрбері. У квітні 2023 року Нік Піццолатто зі "Справжнього детектива" приєднався як співавтор, а оператор Метью Лібатік замінив Даміана Гарсію. 1 листопада 2023 року Variety повідомило, що Майкл Грін, відомий за фільмами "Логан" та "Чужий: Заповіт", буде писати новий сценарій з нуля.

З того часу до акторського складу приєдналася Міа Гот, а Аарон П'єр залишив проєкт. Останнім сценаристом став Ерік Пірсон, відомий за "Агент Картер".

Хоча, це виглядає малоймовірним, але прем'єра стрічки запланована на 7 листопада 2025 року.

Джерело: Gamesradar