sonyazhytkova .17 марта, 2025 2

Знімальний майданчик, що мчить на шаленій швидкості – саме так описує свою участь у новій стрічці "F1" акторка Сімон Ешлі.

В інтерв’ю Who What Wear зірка "Бріджертонів" поділилася, що робота над високошвидкісним гоночним екшеном від режисера "Топ Ґан: Маверік" Джозефа Косінські стала для неї одним із найекстремальніших досвідів у кар’єрі.

Сімон Ешлі, яка приєдналася до акторського складу разом із Дамсоном Ідрісом, Керрі Кондон, Хав’єром Бардемом і, звісно ж, Бредом Піттом, розповіла, що команда фільму буквально слідувала за світовими Гран-прі, фільмуючи сцени в реальних умовах гонок. Іноді у них було всього кілька хвилин, щоб зняти необхідний кадр.

"Це було як театр – усе наживо, шум натовпу, феєрверки, гуркіт машин. Ти в команді, де кожен на своєму місці, і все рухається неймовірно швидко. Це один із найбожевільніших проєктів, у яких я брала участь", – зізналася акторка.

Що ж до роботи з Піттом, вона лаконічно підсумувала: "Це Бред Пітт. Це неймовірно".

Нагадаємо, "F1" розповідає історію Сонні Гейза – колишнього гонщика (а може, й такого, що ніколи не реалізував свій потенціал), який намагається повернутися у світ перегонів після важкої аварії. Головний виклик для нього – не тільки швидкість, а й юний суперник Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс), що готовий довести, хто тут справжній король траси.

Apple TV+ уже представив перший трейлер фільму, а прем’єра запланована на 27 червня. Схоже, цей заїзд буде сповнений не лише швидкості, а й справжнього адреналіну.

Джерело: Deadline