sonyazhytkova .16 марта, 2024 7

Раніше цей рекорд належав одній з картин, де Деніел Крейг втілив образ Джеймса Бонда.

Перед виходом у кінотеатрах фільму "The Fall Guy" вже налічувався новий рекорд. Під час зйомок цього кіно, що було інспіроване однойменним телесеріалом 80-х років, головний актор Раян Ґослінґ та його команда встановили рекорд за кількістю переворотів у машині - 8.5, що було зафіксовано в Гіннесі. 34-річний каскадер Логан Холладей, відомий за участю у таких фільмах, як "Залізний чоловік 2", "Початок", "Логан" і "Погані хлопці назавжди", став особистістю, яка встановила цей рекорд, обійшовши попереднього рекордсмена Адама Кірлі, каскадера, який зняв сім переворотів у машині на зйомках першого фільму про Джеймса Бонда з Деніелем Крейгом, "Казино Рояль" (2006).

У своїй заяві для NBC режисер Девід Літч висловив свої враження щодо досягнень Холладея у побитті рекорду:

"У фільмі "The Fall Guy" я відзначаю свої коріння як каскадер. Ми мали багато екшену, який відповідав би духу каскадерської спільноти, використовуючи техніки, що вже стали своєрідним мистецтвом. Переворот у машині - це класичний трюк, який ми обов'язково хотіли включити до цього фільму. Ми не просто ставили перед собою завдання його виконати; ми мали на меті побити рекорди і зробити заяву. Логан виконав це бездоганно і показав, чому він виділяється в каскадерській спільноті".





Джерело: Мovieweb