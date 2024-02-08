sonyazhytkova .8 февраля, 2024 8

Після численних затримок, включаючи страйки Гільдії сценаристів Америки (WGA) та Спілки акторів-артистів (SAG-AFTRA), "Thunderbolts" готові до початку зйомок.

Флоренс П'ю оголосила цю новину, виступаючи разом з Зендайєю на прес-конференції з приводу "Дюна: Частина Друга". Актриса заявила в ексклюзивному інтерв'ю з Entertainment Tonight:

"Дивно, що це все ще може не відбутися, з урахуванням кількох призупинень, які були. Це викликає природні сумніви. Проте, я планую вирушити відразу після цього. Поїду до Атланти, розпочну підготовку і потім вже перейду до зйомок. Так що, я буду там –".

Зендая перервала і тепло посміхнулася:

"Не залишай нас".

П'ю продовжила:

"Так, я буду там протягом значної частини часу, і це чудово. Ви знаєте, коли ми знімали Чорну Вдову, ми думали, що наступний фільм ми зніматимемо досить скоро. І це була просто річ, яка завжди висіла у майбутньому. І зараз, це дійсно стає реальністю. Але воно повертається. Єлена повертається".

Джерело: Мovieweb