sonyazhytkova .28 марта, 2024 3

Зірка в Instagram поділилася відео зі знамального майданчика MCU, де вона повертається до ролі Єлени Белової, яку зіграла у стрічці "Чорна вдова" в 2021 році.

"Привіт, хлопці, як ви? Я знаю, я зникла на трохи, але це частково через те, що мене забрали до Атланти, щоб зняти фільм, про який я не повинна говорити", - каже П'ю у відео. "Але я можу розкрити вам кілька речей, якщо ви обіцяєте мовчати... Можу показати вам майданчик. Тут вони активно знімають. Я зараз буду мовчати". Пізніше П'ю нарвалася на режисера Джейка Шрайєра, який був зайнятий роботою, і сказав: "Мені здається, тобі не слід це робити". "Хтось може прибігти і вдарити мене, як у регбі", - прокоментувала ситуацію П'ю.

Акторка також показала свій костюм, даруючи шанувальникам Marvel погляд на те, як вона буде виглядати у фільмі.

"Thunderbolts" вийде на екрани 2 травня 2025 року. Заснована на коміксах Marvel, ця стрічка представить команду антигероїв і злочинців, які виправилися.



У акторському складі фільму - Джеральдін Вісванатан, Ольга Куриленко, Вайатт Рассел і Ганна Джон-Камен.

Джерело: Deadline