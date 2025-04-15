sonyazhytkova .15 апреля, 2025 7

Зірка "Дюни: Частина друга" офіційно підтвердила своє повернення до ролі принцеси Ірулан. Зйомки триквела стартують вже цього літа, а П’ю натякає — в третій частині на нас чекає ще більше інтриг і стилю.

У розмові з Harper's Bazaar акторка поділилася: "Сподіваюся, ми побачимо її більше. Я хочу ще крутіших костюмів!".

Флоренс П’ю приєдналася до франшизи в другій частині як Ірулан — донька Імператора Шаддама IV (роль виконує Крістофер Вокен) та учениця ордену Бене Ґессерит. У фіналі "Дюни: Частина друга" вона укладає стратегічний шлюб із Полом Атрейдесом (Тімоті Шаламе), аби врятувати батька від смерті.

Подробиць про третю частину наразі небагато, однак окрім П’ю, повернення до своїх ролей вже підтвердив Джейсон Момоа. Його герой Дункан Айдахо загинув у першому фільмі, але, за словами самого актора, це ще не кінець.

Тим часом серед фанатів ширяться чутки, що Роберт Паттінсон може зіграти Скайтейла — загадкового антагоніста з книги "Месія Дюни", який належить до темного ордену Бене Тлейлакс.

Що ж чекає на нас у "Дюні 3"? Залишається лише гадати, але одне ясно — зйомки обіцяють бути ще більш епічними та стилізованими.

Джерело: Gamesradar