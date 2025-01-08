sonyazhytkova .8 января, 2025 10

Відома акторка, яка подарувала кіноманам низку незабутніх образів у таких стрічках, як "Леді Макбет" та "Маленькі жінки", зізналася, що деякі її ролі залишили глибокий емоційний відбиток.

"Є проєкти, в яких я віддавала себе настільки, що потім була зламана на тривалий час", – поділилася Флоренс П’ю в інтерв’ю для подкасту Reign with Josh Smith.

Особливо це стосується її вражаючої гри в "Сонцестоянні", де вона перевтілилася в жінку, яка переживає важку втрату і разом із токсичним партнером вирушає на фестиваль у Швеції, який обертається кривавою трагедією. Режисер стрічки Арі Астер створив один із найзнаковіших горорів десятиліття, але робота над фільмом стала випробуванням для акторки.

"Я відчувала, що буквально знущалася над собою, змушуючи себе доходити до певного емоційного стану", – розповіла Флоренс. Водночас вона зазначила, що пишається своїм виконанням і не шкодує про досвід: "Це змусило мене зрозуміти, що іноді потрібно вміти сказати собі 'досить', але водночас я пишаюся тим, що вдалося створити".

Акторка вже не вперше відверто розповідає про емоційні труднощі, з якими стикнулася під час роботи над "Сонцестоянням". Занурення в психологічно важкий образ змушувало її уявляти найболючіші сценарії, що впливало як на її самопочуття, так і на здатність швидко залишити роль після завершення зйомок.

Повернувшись до звичного життя, П’ю зізналася, що відчувала внутрішню боротьбу, намагаючись остаточно попрощатися з персонажем. Це був досвід, який вона описує як найглибший і найважчий у своїй кар’єрі.

Зараз акторка знову радує шанувальників новими роботами. Нещодавно вона з'явилася на великих екранах у романтичній драмі "Час жити", де зіграла разом із Ендрю Гарфілдом, а вже незабаром повернеться до ролі Єлени Бєлової в очікуваному блокбастері Marvel "Громовержці".

Джерело: Gamesradar