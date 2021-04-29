Анастасия Лях .29 апреля, 2021 11

Звезда «Солнцестояния» и предстоящей «Черной вдовы» исполнит главную роль в экранизации романа Эммы Донохью «Чудо», сообщает Deadline.

Действие книги разворачивается в 1859 году в Ирландии. Британская медсестра (Флоренс Пью) прибывает в ирландскую деревушку, чтобы разгадать загадку местного «чуда». А «чудом» местные жители называют девушку, которая живет без еды и не умирает.

В режиссерском кресле находится чилиец Себастьян Лелио, чья «Фантастическая женщина» в 2018 году получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Съемки стартуют в августе текущего года в Ирландии.