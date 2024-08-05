sonyazhytkova .5 августа, 2024 11

Увага спойлери! У цій новини розкрито деталі фіналу серіалу "Дім Дракона" на HBO.

З трьома новими драконами у своєму арсеналі, підтримкою Білого Черв'яка, який запевнив її, що Божа допомога на її стороні, і поверненням Демона після його загадкової та дуже дивної подорожі, Рейніра (Емма Д'Арсі) була переконана, що їй під силу захопити Королівську Гавань і повернути своє законне місце на троні.

Алісента (Олівія Кук) раптом з’явилася з несподіваною пропозицією: Рейніра повинна терміново вирушити до Королівської Гавані, де їй буде надана можливість знайти божевільного Еймонда (Еван Мітчелл), який буде відсутній, а ворота будуть відкриті, що дозволить їй "увійти як завойовниця". Натомість Алісента обіцяє покинути місто, щоб "нарешті бути самою собою, померти непоміченою і вільною". Проте Рейніра наголошує, що для відновлення контролю над королівством потрібно принести жертву, і цього разу це має бути Ейгон (Том Глінн-Карні): самозваний король мусить загинути.



"Син за сина", - однозначно заявляє Рейніра.



З болем і сльозами на очах Алісента приймає умови і йде у захід сонця.

На жаль, другий сезон завершився без бажаної битви. Тепер ми повинні дочекатися третього сезону, щоб дізнатися, чи насправді Рейніра має перевагу. Це виглядає сумнівно, адже Ейгона вже вивезли з міста, а на завершальному кадрі з’являється Отто Хайтауер (Ріс Іфанс) у в'язниці. Чи може хтось планує його визволити, щоб він зміг перешкодити планам Алісенти?

Епізод також порадував шанувальників "Гри престолів" несподіваним сюрпризом. Коли Демон торкається кровоточивого дерева Вейрвуд, він бачить зловісне бачення майбутнього, в якому з'являються білі ходоки та тінь Дейенеріс із її драконами. Демон розуміє, що перспектива для Таргарієнів виглядає похмуро і що зима невідворотно наближається.

Джерело: Deadline