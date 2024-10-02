sonyazhytkova .2 октября, 2024 9

MGM+ оголосила про продовження вестерн-драми на останній восьмисерійний сезон, в якому повертається Том Блайт у ролі головного героя.

Біллі Кід, відомий реальний злочинець, загинув у віці 21 року, залишивши за собою слід приблизно з двадцяти вбивств.

Серіал, створений Майклом Хірстом — автором "Тюдорів" і "Вікінгів", вперше з'явився на платформі Epix у квітні 2022 року. Другий сезон вийшов у жовтні 2023 року на оновленій MGM+. Як зазначили представники MGM+, цей сезон став "одним із трьох найуспішніших оригінальних серіалів" у всій історії каналу.

У третьому сезоні війна в окрузі Лінкольн завершилася, але Біллі Кід та шериф Пат Гарретт, якого грає Алекс Ро, опинилися перед важливими викликами — неминучою відплатою. Біллі все ще на волі, і Гарретт налаштований на його затримання, живим чи мертвим. Оскільки на його голову призначена винагорода, Біллі має можливість покинути Нью-Мексико та побудувати нове життя з Дульсінеєю, яку зіграла Нурія Вега — його справжнім коханням. Проте в нього залишилися незакриті рахунки з Гарреттом, який його зрадив, тому він обирає залишитися. Тим часом Джессі Еванс, давній друг, суперник і ворог Біллі, втілений Даніелем Уебером, також залишається в Лінкольні, шукаючи новий сенс життя та можливу спокуту за свої гріхи. У фінальній главі цієї саги Біллі готовий боротися до останнього, прагнучи знайти справедливість, що йому так довго уникала, навіть якщо це призведе до його загибелі.

У другому сезоні команда на чолі з Майклом Хірстом та Томом Блайтом вразила глядачів драматичними подіями, що призвели до відомої війни в окрузі Лінкольн, під час якої Біллі намагався зберегти свою душу та кохання. У третьому сезоні MGM+ з нетерпінням завершує цю кінематографічну історію про одного з найцікавіших і, часто, неправильно зрозумілих персонажів в американській історії.

Майбутнє Біллі Кіда тепер під загрозою, адже він став найрозшукуванішою людиною в Америці. Йому доведеться боротися з новими викликами та небезпеками, щоб знайти своє місце у світі, що стрімко змінюється.

Джерело: Deadline