10 сентября, 2024

Виробництво третього сезону фентезійного драматичного шоу "Good Omens", що створюється для Amazon та знімається у Шотландії, призупинено.

Ці новини про "Good Omens" з’явилися менш ніж через тиждень після того, як Disney відклала адаптацію роману Ніла Геймана 2008 року "The Graveyard Book". Це рішення було прийнято на тлі низки звинувачень у сексуальних домаганнях на адресу автора, хоча деталі, що вплинули на це рішення, залишаються незрозумілими. Гейман спростовує звинувачення і висловлює своє "занепокоєння" з цього приводу. Цього літа британська медіакомпанія Tortoise Media представила подкаст "Master: Allegations Against Neil Gaiman", в якому були озвучені свідчення чотирьох жінок.

Нагадаємо, що в грудні "Good Omens" отримав продовження на третій і заключний сезон, де Ніл Гейман залишиться в ролі виконавчого продюсера, сценариста і шоуранера. Майкл Шин знову втілить образ Азірфалє, педантичного ангела і спеціаліста з рідкісних книг, а Девід Теннант повернеться як швидкоплинний демон Кроулі. Цей несподіваний тандем має на меті врятувати світ від наближення апокаліпсису.



"Good Omens" ґрунтується на романі "Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch", написаному серами Террі Пратчеттом і Нілом Гейманом. Фінальний сезон створюється за підтримки Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions, Blank Corporation та Narrativia.

Джерело: Deadline