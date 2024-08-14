sonyazhytkova .14 августа, 2024 10

Трейлер, що триває дві з половиною хвилини, показує Середзем'я, охоплене хаосом, спричиненим Сауроном. Основні події сезону зосереджені на маніпуляціях і обмані, що ведуть до створення нових Перснів влади.



Другий сезон стартує 29 серпня, і глядачі нарешті побачать довгоочікувану облогу Ерегіону - ключову битву Другої епохи Середзем'я за версією Дж. Р. Р. Толкіна. Ця епічна сутичка не залишить жодного героя байдужим, адже бойові прапори вже підняті, і війна проти Саурона тільки починається.

Це шоу вважається найдорожчим телесеріалом всіх часів. У головних ролях виступають Морвід Кларк, Роберт Арамайо та Чарлі Вікерс.



Другий сезон "Володар перснів: Персні влади" створений під керівництвом шоуранерів і виконавчих продюсерів Дж. Д. Пейна та Патріка МакКея.

Джерело: Deadline