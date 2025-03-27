sonyazhytkova .27 марта, 2025 2

Нескінченний кривавий День, як виявляється, залишиться тільки у двох частинах. Письменник та режисер Крістофер Ландон заявив, що про третю частину "Щасливого дня смерті" останнє чули "роки тому".

"Я не писав сценарій, тому що не хотів покластися на порожні обіцянки. Але я був готовий взятись за роботу. І тоді сталося щось дивне...", — розповів Ландон у інтерв'ю SFX.

Здавалося, що третя частина франшизи моторошних мандрівок у часі – лише питання часу. Ба більше, стримінговий сервіс навіть планував випустити її у форматі мінісеріалу.

"Були моменти, коли ми майже починали роботу, але щось постійно заважало. В якийсь момент навіть обговорювали ідею трисерійного проєкту для Peacock, що звучало трохи дивно", – згадує Лэндон. "Я такий: 'Ну гаразд! Хай буде так'. Але потім усе зникло, і з того часу ми більше нічого не чули – а це було кілька років тому".

Перша частина, "Щасливий день смерті", вийшла у 2017 році й розповідала про студентку, яка раз у раз переживає власну смерть, доки не з’ясує, хто її вбивця. Наче День бабака, тільки з кривавими наслідками. Фільм отримав схвальні відгуки й надихнув на створення сиквелу – "Щасливий день смерті 2", який побачив світ у 2019-му. Але попри всі натяки на продовження, третя частина так і не зрушила з мертвої точки. І, схоже, залишиться там назавжди.

"Це доволі дивна ситуація, адже обидва фільми були фінансово успішними. Тож і ми, і фанати задаємося питанням: чому ж нам не дали зняти ще один?", - каже Лэндон. "Але я не той, хто тримає гроші чи приймає рішення. Це повністю залежить від Blumhouse та Universal – якщо в них ще залишився апетит до цього проєкту".

Чи є шанс, що колись "Щасливий день смерті 3" знову воскресне? Поки що тиша. І вона звучить надто мертво.

Джерело: Gamesradar