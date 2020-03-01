Анастасия Лях .1 марта, 2020 4

На фото: Концепт-арт к фильму "Годзилла против Кинг Конга"

Создатели многострадального кроссовера о столкновении двух легендарных монстров провели первые тестовые показы предстоящего блокбастера, сообщает Comic Book.

По данным издания, которое ссылается на анонимный источник, зрители, посмотревшие рабочий материал, остались довольны. Более подробной информации о реакции фокус-группы пока что нет.

Режиссер проекта Адам Вингард по случаю тестового показа выложил в Инстаграм кадр из старого японского фильма «Кинг Конг против Годзиллы» 1962 года выпуска и подписал снимок словами «У этих двоих вчера был очень важный день».

Напомним, студия Warner неоднократно откладывала релиз кроссовера. В настоящее время премьера «Годзиллы против Кинг Конга» запланирована на ноябрь текущего года.