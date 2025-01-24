sonyazhytkova .24 января, 2025 4

NBC презентував трейлер нового спінофу популярного серіалу "Форс-мажори".

Трейлер нового серіалу відкривається сценою, в якій Тед Блек, якого грає Стівен Амелл, стикається з жорсткою критикою. Персонажа змушують сумніватися у своїх силах, але він одразу відповідає, підкреслюючи свою професіональність і впевненість у своїх можливостях. Переїхавши до Лос-Анджелеса, Тед швидко розуміє, що тут все по-іншому: люди, здається, не зупиняються ані етикою, ані законом, коли йдеться про перемогу. Трейлер також містить бурхливі сцени в офісах, сутички й натяки на корупцію.

У кінці ролика з’являється фото Гарві Спектера, персонажа Гебріела Махта, що додатково підсилює інтригу, адже ще в листопаді актор натякав на свою появу в новому проєкті. Своєю публікацією в Instagram він пообіцяв, що готовий повернутися до справи, коли старий друг потребує допомоги.

Окрім Стівена Амелла, у серіалі знімалися Джош МакДермітт, Лекс Скотт Девіс, Браян Грінберг, Вікторія Джастіс та Трой Вінбуш.

"Форс-мажори: Лос-Анджелес" вийде на NBC 23 лютого і обіцяє стати не менш захоплюючим, ніж оригінал.

Джерело: Deadline