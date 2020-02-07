Анастасия Лях .7 февраля, 2020 4

Общаясь с изданием Total Film, Вин Дизель заявил, что десятый фильм серии «Форсаж», возможно, будет состоять из двух частей.

Напомним, Дизель является не только исполнителем роли Доминика Торетто, но также одним из продюсеров франшизы. Идея разделить десятую картину на две главы — его собственная инициатива, пока что не подтвержденная руководством студии Universal. По словам актера, это было бы масштабное и достойное (и в сюжетном смысле, и в коммерческом) завершение долгоиграющего проекта.

Также Дизель отметил, что историю для десятого фильма придумал еще до того, как родился сюжет «Форсажа 9».

Напомним, девятая часть недавно обзавелась первым полноценным трейлером. Ее релиз запланирован на 21 мая.